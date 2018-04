Mercato Benfica, tutti pazzi per Joao Felix: zero presenze, ma vale 60 mln

Ancora nessuna presenza con i "grandi", ma il suo cartellino vale già 60 milioni di euro. Può sembrare una follia, ma nel calciomercato moderno non ci si deve più stupire di niente: lui è Joao Felix ed è la nuova stella nascente del panorama europeo. Centrocampista classe 1999, gioca nella seconda squadra del Benfica e stando a quanto scrive il quotidiano inglese The Sun, è già nel mirino dei più grandi club europei. Arsenal, Manchester United e Paris Saint-Germain hanno messo gli occhi sul baby erede di Bernando Silva e sarebbero già pronte a pagare interamente il costo della clausola per aggiudicarsi il centrocampista dell’U21 portoghese.