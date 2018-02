Mercato Benevento, Vigorito ammette: "Volevo prendere Totti"

Sandro, Sagna e...Totti. Oltre ai due ex nazionali, il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, sognava di portare in Campania anche l'ex numero 10 della Roma nell'ultimo mercato di gennaio e ad ammetterlo è stato lui stesso: "Sì ci ho pensato, ma poi ho capito che non era possibile - ha confessato ai microfoni di 'ReteSport' - Totti è una persona trasparente e un grande giocatore: solo chi non ama il calcio può pensare di non volerlo nella propria squadra". Dal mercato svincolati è arrivato comunque Sagna, che fino a qualche mese fa vestiva maglie ben più blasonate: "Ha capito che qui il calcio è passione e che a calcio si può giocare non solo ad alti livelli".