Mercato Benevento, fatta per Guilherme: il brasiliano è in Italia

Colpo di mercato per il Benevento. Le Streghe hanno chiuso per Guilherme Costa Marques, esterno d'attacco di 26 anni. Il brasiliano (che era in scadenza con il Legia Varsavia) firmerà un contratto di un anno e mezzo con i giallorossi e questo pomeriggio assisterà alla sfida tra la sua nuova squadra e la Spal al Vigorito. De Zerbi potrà dunque contare su un rinforzo importante per provare a centrare una salvezza che avrebbe del miracoloso o quasi.