Mercato Benevento, che colpo: quasi fatta per il brasiliano Sandro

Un punto in 18 partite e salvezza ormai praticamente impossibile, ma il Benevento vuole provarci e per farlo si tuffa sul mercato. Quello delle Streghe è un vero e proprio colpo, perché dall'Antalyaspor è in arrivo Sandro, centrocampista brasiliano classe 1989 che ha giocato nel Tottenham dal 2010 al 2014 e in Premier League fino al gennaio 2016. In Turchia in questi mesi il brasiliano ha giocato poco perché frenato da diversi infortuni, ma Sandro avrebbe già sostenuto, superandole, le visite mediche col club campano e ora si attende solo l'annuncio ufficiale.