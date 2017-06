Mercato Bayern, ufficiale l'acquisto di Tolisso: ha firmato fino al 2022

Corentin Tolisso è un giocatore del Bayern Monaco. Niente Juventus, niente Milan: il talento francese del Lione ha scelto la Bundesliga. 8 gol e 5 assist in stagione, il classe 1994 ha svolto le visite mediche con il club bavarese e ha firmato fino al 2022 con la squadra allenata da Carlo Ancelotti. La cifra complessiva dell'affare si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La Juventus, beffata dal Bayern, ora cercherà di stringere per N'Zonzi, l'altro vero obiettivo del mercato per il centrocampo. "Ora sono davvero lieto di essere in uno dei migliori club d'Europa. Ho grandi obiettivi per la mia permanenza al Bayern. Oggi è un grande giorno per me" le prime parole del centrocampista francese.