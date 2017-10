Mercato Barcellona, Raiola in visita per Simons, baby star di 14 anni

Grande risalto sui quotidiani di Barcellona per la visita di Mino Raiola alla Masia: l'agente italo-olandese ha messo gli occhi su Xavi Simons, calciatore di 14 anni che alla fine della sua partita è entrato nell'auto del procuratore insieme a papà Regillio. "Ci sono procuratori ovunque - diceva al Daily Mail il padre della baby star solo un anno fa (gennaio 2016) - . Già quando era più piccolo, hanno cominciato ad avvicinarmi, offrivano scarpe, contratti e tanti soldi che non potete immaginare. È il mondo del calcio di oggi, non lo puoi fermare. Noi non ne abbiamo bisogno e stiamo provando gentilmente a tenerli lontani". Forse ha cambiato idea: quando Xavi aveva solo 12 anni era già oggetto di desiderio del Chelsea. Magari con Raiola come procuratore...