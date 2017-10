Mercato Barça, niente Coutinho per colpa di...Muller

Coutinho-Barcellona è stata una delle trattative che ha incendiato l'ultimo calciomercato, con il giocatore brasiliano che avrebbe fatto carte false per sbarcare in Catalogna e sostituire Neymar, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Il Liverpool ha tenuto duro nonostante un'offerta da 150 milioni di euro perchè, secondo la Bild, non è riuscito a trovare il sostituto di Coutinho, che i Reds avevano individuato in Thomas Muller. Seppure i rapporti tra l'attaccante e Carlo Ancelotti siano infatti ai minimi storici, scrive il quotidiano tedesco, al Bayern Monaco non hanno neanche voluto prendere in considerazione un'eventuale partenza di Muller.