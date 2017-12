Mercato Barça, Mascherano vola in Cina: prenderà 19 milioni in due anni

Javier Mascherano e il Barçellona hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento dell'argentino ai cinesi dell'Hebei Fortune, che pagheranno al club blaugrana circa 10 milioni di euro. L'indiscrezione è di Espn, che parla di intesa ormai raggiunta e cita una fonte vicina alla trattativa: due emissari dell'Hebei si sarebbero recati nella capitale in questi giorni per accelerare il trasferimento dopo un primo no del Barcellona, che aveva definito insufficiente la prima offerta. Walter Tamer, agente del giocatore, avrebbe poi convinto la controparte cinese ad aumentarla, ottenendo il placet catalano. Mascherano, sotto contratto con il Barcellona fino al 2019, aveva più volte ribadito l'intenzione di lasciare il club visto lo scarso minutaggio offertogli da Valverde. Il Mondiale in Russia, l'ultimo con la maglia dell'Abiceleste, rappresenta un appuntamento troppo importante per 'Ed jefecito' e solo giocando con continuità avrebbe la garanzie del posto nei 22 del ct Jorge Sampaoli. Se il trasferimento di Mascherano all'Hebei Fortune sarà confermato (il mercato in Cina apre il 1 gennaio e chiude il 28 febbraio), l'argentino (che oggi guadagna 5,5 milioni netti l'anno) guadagnerà oltre 19 milioni netti per due stagioni.