Mercato Barça, Bartomeu: “Non siamo interessati a Griezmann”

Non sarà Antonie Griezmann a raccogliere l’eredità di Neymar al Barcellona. Recentemente infatti, come riporta l'edizione online di As, il presidente del Barcellona Josep Bartomeu avrebbe contattato Gil Marin, collega dell’Atlético Madrid, per comunicargli quanto segue: “Non siamo interessati a Griezmann”. Buone notizie quindi per i tifosi dei Colchoneros, molto meno invece per quelli della Juventus: Paulo Dybala è infatti, insieme a Coutinho, in cima alla lista dei desideri dei blaugrana.