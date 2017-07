Mercato Aubameyang, chiuso il mercato cinese: ora il Milan ci crede

Neanche il tempo di ufficializzare Bonucci e (quasi) Biglia, che i tifosi del Milan pensano già a quale sarà il nome dell'attaccante che concluderà questa incredibile sessione di mercato dei rossoneri. I nomi sul taccuino di Fassone e Mirabelli sono tre: Morata, Belotti e Aubameyang (con Kalinic già bloccato ma più defilato al momento). La pista che porta all'attaccante spagnolo sembra in salita (nonostante Bonucci stia tentando di portarlo a Milano), le richieste del Toro per il Gallo sono giudicate troppo esose dalla dirigenza rossonera, mentre per Aubameyang le difficoltà sono relative solo alle richieste di ingaggio del gabonese, soprattutto adesso che il mercato cinese ha ufficialmente chiuso. L'attaccante del Dortmund era infatti nel mirino del Tianjin di Cannavaro, che era disposto a fare follie per lui, ma ha preferito rimanere in Europa e allora le quotazioni del Milan ora sono in netto rialzo. Il Dortmund chiede non meno di 70 milioni, una cifra che difficilmente può spaventare questo Milan piglia tutto.