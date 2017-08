Mercato Aubameyang, altro segnale al Milan: "Lui verrebbe di corsa"

“Il problema non sono i like di Aubameyang su Instagram x il Milan. Lui ci verrebbe di corsa. Il problema è il Borussia Dortmund e la valutazione di 80mln”. Così ha scritto su twitter un tifoso rossonero e la punta francese naturalizzata gabonese ha messo il like al post del supporter milanista. Non è il primo segnale che il giocatore manda sui social al club di via Aldo Rossi ma certamente questo fa molto rumore perché sembra indicare che il 28enne vorrebbe davvero tornare a Milanello. Il Borussia continua però a fare muro e con il passare dei giorni il trasferimento è sempre di più difficile realizzazione….