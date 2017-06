Mercato Aubameyang a Milano e il fratello Willy fa sognare il Milan...

Non è un mistero che Pierre-Emerick Aubameyang sia il primo nome per l'attacco sul taccuino dei dirigenti del Milan. Il giocatore del Borussia Dortmund è volato a Milano per trascorrere qualche giorno di relax insieme alla fidanzata Alysha come testimoniato sul proprio profilo Instagram. I tifosi rossoneri si sono subito scatenati perché nel capoluogo lombardo è presente anche il fratello della punta. Willy, che in passato ha giocato nelle giovanili milaniste, si è localizzato a 'Casa Milan': non era nella sede del club, in via Aldo Rossi, ma potrebbe essere questo un indizio della prossima destinazione di Pierre-Emerick. Del resto per la stella del Dortmund si tratterebbe di un ritorno...