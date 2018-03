Mercato Atletico Madrid, Ferreira Carrasco e Gaitan ceduti in Cina

L'Atletico Madrid vende in Cina: Ferreira Carrasco e Nico Gaitan sono stati ufficialmente ceduti al Dalian Yifang, club della Serie A cinese. I colchoneros incassano 48 milioni: le cifre di cui parlano in Spagna si aggirano intorno ai 30 per l'ala belga e 18 per l'argentino.