Mercato Atletico Madrid, è sbarcato Diego Costa: "Sono a casa"

Diego Costa è sbarcato a Madrid, l'Atletico gli ha subito dedicato un tweet: "Tifosi, un amico vi vuole salutare" con la foto dell'attaccante sorridente in aeroporto. Il brasiliano con passaporto spagnolo ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: "Il club ha fatto un grande sforzo per me e lo ringrazio. Niente contro il Chelsea, sono stato bene, ma volevo tornare qui, a casa mia. A Londra è finita com'è finita ma fisicamente sto bene".