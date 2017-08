Mercato Arsenal, Sanchez vuole il Manchester City

Si apre uno scenario clamoroso in Inghilterra a pochi giorni dalla fine del calciomercato: Alexis Sanchez aveva fatto preoccupare i tifosi dell'Arsenal con un post criptico su Instagram dopo la disfatta con il Liverpool, pubblicando semplicemente una foto che lo ritraeva particolarmente deluso, senza accompagnarla con alcun messaggio. Nelle ultime ore è emersa anche dal Cile l'indiscrezione che avrebbe chiesto di lasciare temporaneamente il ritiro della nazionale per chiudere la trattativa con il Manchester City: Guardiola offrirebbe Sterling come contropartita dell'affare, stando ai media inglesi.