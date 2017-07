Mercato Arsenal, Sanchez ha l'influenza: ma Wenger non si fida...

La gastroenterite, l'ascesso ai denti e ora l'influenza. L'estate del mercato 2017 sarà ricordata come quella dei certificati medici: dopo i casi Bernardeschi e Perisic, è toccato ad Alexis Sanchez, sempre in cima alla lista dei desideri del Man City. Come riporta il Daily Mail, però, Wenger e l'Arsenal non si sono fidati e hanno mandato un medico di fiducia a casa dell'attaccante per visitarlo. Il dottore ha confermato l'influenza e poco dopo il tecnico francese ha assicurato: "Resta sicuramente con noi. Non posso rivelare quello che ci siamo detti, ma so che lui tornerà ad allenarsi il prima possibile".