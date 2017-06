Mercato Arsenal, che gaffe! Il club 'annuncia' l'addio di Alexis Sanchez

Quale sarà il futuro di Alexis Sanchez? Un indizio importante potrebbe essere arrivato dal sito ufficiale dell'Arsenal, o meglio due. Ci spieghiamo: prima i Gunners hanno svelato la nuova divisa per la prossima stagione e hanno scelto come volto della presentazione il cileno (grande gioia tra i tifosi dell'Arsenal che non vogliono veder partire il loro idolo), ma poi ecco la gaffe. Se si prova a comprare online la nuova maglia dei Gunners si viene indirizzati su una pagina in cui si può scegliere se personalizzare la maglia o acquistare quella di uno dei giocatori. E qui casca l'asino: nell'elenco dei nomi, associati ai numeri, il 7 di Sanchez è stato assegnato a Welbeck (che invece indossa il 23). Un errore che ha scatenato le voci di mercato e fatto preoccupare non poco i tifosi Gunners, ma che dopo poche ore è stato corretto.