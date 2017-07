Mercato Annunciato da due squadre in un'ora: il caso Robinson

Come ogni estate il calciomercato regala storie curiose e divertenti e anche quest'anno non abbiamo dovuto aspettare troppo per vivere la prima. Il protagonista è Joshua Robinson, difensore nordirlandese che nella scorsa stagione ha giocato nella quinta divisione inglese (National League) per Boston United e York City. Il giovane, classe 1993, è conteso tra due squadre semi-professioniste in cui ha militato in precedenza: il Crusaders e il Linfield FC. Talmente conteso che nel giro di un'ora, nella sera tra il 29 e il 30 giugno, entrambe hanno ufficializzato attraverso i rispettivi profili Twitter il ritorno del ventitreenne. Tre anni di contratto con i Crusaders, quattro con il Linfield (vincitore per 1-0 nell'andata dei preliminari di Champions League contro il San Marino di Damiano Tommasi): inutile dire che l'episodio ha scatenato l'ironia della Rete.