Mercato Ancelotti, mossa anti-Inter: pronto il rinnovo per Vidal

Sono arrivate anche in Germania le parole di apprezzamento per Arturo Vidal di Walter Sabatini, che nella conferenza di ieri non si è nascosto spiegando che l'ex centrocampista della Juve viene considerato un obiettivo di mercato importante ("Vidal è un profilo da Inter e ci piace molto"). Sarà forse per questo motivo che Ancelotti, perlomeno stando a quanto riportato dalla Bild, ha deciso di blindare il centrocampista cileno: il quotidiano tedesco scrive infatti che il Bayern Monaco ha pronto un rinnovo contrattuale che sarebbe addirittura imminente.