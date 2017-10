Mercato Ancelotti gela il Milan: "Solo riposo"

"Per i prossimi 10 mesi riposerò, quindi niente altre squadre": così Carlo Ancelotti, incontrando i giornalisti, parla del suo futuro da Gerusalemme, dove si trova su invito della Ong 'Assist for peace' che gli ha organizzato un incontro nel campo di calcio del patriarcato armeno con bambini cristiani, musulmani ed ebrei. Il tecnico italiano si è detto "molto lieto di essere qui" e ha parlato a lungo dell'evento, mentre molto meno del suo esonero al Bayern Monaco: "Si è detto di tradimenti, di tattiche sbagliate, di congiure, di una preparazione errata. Per me è giunto il momento di riflettere. Tacere è una virtù. Meglio dunque tacere. Deluso? C'è di peggio nella vita. Io sono abbastanza filosofico". A chi gli ha chiesto del Psg Ancelotti ha replicato che per il momento intende "riposarsi e divertirsi". Prevede una pausa di una decina di mesi, dopo "si potrà riparlare". E cosa pensa della crisi catalana e delle ripercussioni per il Barcellona? "Io penso - ha risposto - che calcio e politica devono restare ben separati. Il calcio è una cosa, la politica un'altra. Quando si mettono insieme non è una bella cosa. Lo sportivo faccia lo sportivo, il politico faccia politica. Quando un giocatore vuol fare l'allenatore e viceversa, si fa solo confusione".