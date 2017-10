Mercato Adrien Silva al Leicester: per lo Sporting è ufficiale...

Adrien Silva, salvo altri clamorosi colpi di scena, sarà un giocatore del Leicester. Anzi, in teoria già lo è: lo Sporting Lisbona ne ha ufficializzato la cessione al club inglese per 29,5 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. Ma le Foxes, dunque, hanno vinto il ricorso contro la decisione della Fifa di bloccare il trasferimento per un ritardo di 14 secondi rispetto alla chiusura ufficiale del calciomercato? In realtà non ancora e non è detto che lo vincano, anzi. Non è un caso che il Leicester non abbia ancora annunciato l'acquisto del centrocampista arrivato per sostituire Drinkwater, passato al Chelsea. Non è da escludere, infatit, che i portoghesi diano comunque per fatto l'affare, ma se il ricorso dovesse essere bocciato, in realtà il Leicester non potrebbe comunque tesserare Adrien Silva, pur essendo di sua proprietà.