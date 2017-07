Mercato Adios Barça: i blaugrana svendono la Cantera

Il sacco della cantera. Questa settimana il Barcellona ha visto volar via tre dei pezzi più pregiati del suo vivaio. Eric Garcia, centrale del Cadete A, ha accettato la corte serrata di Pep Guardiola ed è andato al Manchester City per 1,5 milioni di euro. Il Monaco ha speso il doppio per portare nel Principato Jordi Mboula, attaccante rivelazione del Juvenil del Barça di origine africana e nato in Catalogna. Quindi è stato il Bayern Monaco a pescare dalla Masía: la squadra di Ancelotti ha preso Mateu Morey, laterale destro del Juvenil B. Altri 3 milioni di euro incassati, però addio a uno dei migliori giocatori della Spagna Under 17 che ha appena vinto l'Europeo di categoria. Tre cessioni "eccellenti" che fanno scoppiare il caso: giocare nel Barcellona per i giovani della cantera è sempre più difficile, gli ultimi ad essere promossi, nel 2008, furono Busquets e Pedro. I vari Thiago, Deulofeu, Sandro, Munir e Tello sono stati ceduti.