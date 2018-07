Mercato "Vado al Liverpool". Ma era l'attrice Alison, con una sola "l"

"Felice di annunciare che vado al Liverpool". Qualcuno deve aver detto ad Alison Becker, attrice comica statunitense di 41 anni, dell'esistenza di un quasi omonimo, Alisson Becker, portiere della Roma e in qualche modo deve aver saputo tramite Internet che i Reds hanno formulato un'offerta per acquistarlo. Così su Twitter si è divertita pubblicando quel post che in poche ore ha ricevuto oltre 20 mila like e quasi 10 mila retweet. Molti hanno capito lo scherzo, ovviamente, come si capisce dai commenti, qualcuno sarà stato tratto in inganno, convinto che magari dietro quel nome, oltretutto verificato con la spunta blu, si celasse proprio il portiere brasiliano, nonostante la foto profilo di una donna...