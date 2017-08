Mercato "Psg, cinque giocatori in uscita per il Fair Play Finanziario"

Quella che si concluderà fra qualche giorno sarà certamente ricordato come il mercato del trasferimento di Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro. I transalpini non hanno ancora finito e si preparano ad acquistare anche Mbappé e Fabinho dal Monaco. Il secondo esborso da record costringerà però la società di Al-Khelaifi a vendere alcuni giocatori per rispettare il Fair Play Finanziario. Sono ben 5 secondo il Mundo Deportivo gli elementi della rosa di Emery che potrebbero fare le valigie.