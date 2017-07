Mercato "Morata ha rifiutato il Milan per i tifosi della Juventus"

Giuseppe Bozzo, agente molto vicino all'entourage di Alvaro Morata, ha parlato della decisione dell'attaccante spagnolo di rifiutare la ricca proposta del Milan a Tuttosport: "L'idea al ragazzo non dispiaceva, ma se ha deciso di non tornare in Italia per andare al Chelsea è anche per i tifosi della Juventus. A Cardiff è rimasto positivamente sorpreso dall'affetto dei supporter juventini e per questo ha preferito un'altra soluzione. È un vincente, sono sicuro che segnerà tanto e risolverà molte partite in Champions. Un ritorno? La vedo difficile, io non sono tanto per le minestre riscaldate".