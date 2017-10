Mercato "Inter, non bisogna giocare con le carriere dei calciatori"

In estate Emre Mor è stato vicinissimo all’Inter. Poi il suo trasferimento dal Borussia Dortmund alla corte di Spalletti non si è più concretizzato anche e soprattutto a causa delle commissioni richieste dall’allora agente del giocatore. Muzzi Ozcan però non ci sta e rilancia dopo aver già punzecchiato la società nerazzurra in agosto (“Perché l’affare è saltato? Chiedete a Sabatini”). Il procuratore ha scritto un tweet al veleno chiaramente indirizzato al club di corso Vittorio Emanuele: "Ben presto i media italiani conosceranno la verità e i club impareranno la lezione che non si deve giocare con le carriere dei giocatori". Per la cronaca Emre Mor aveva lasciato Ozcan per il mancato passaggio all’Inter: alla fine è andato al Celta Vigo per 20 milioni.