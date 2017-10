Mercato "Ibra all'Inter non per Calciopoli: avevamo già scelto nel 2005"

Mino Raiola 'riscrive' la storia. In un'intervista al portale svedese Expressen, l'agente ha infatti svelato un gustoso retroscena di mercato relativo a uno dei suoi assistiti, ovvero Zlatan Ibrahimovic. "Quando Zlatan lasciò la Juventus era stato tutto preparato già da un anno. Non si trasferì per lo scandalo (si riferisce a Calciopoli ndr), non aveva nulla a che fare con quella questione. Avevo già organizzato l'affare, lo sapevo. Sentii che era giunto il momento di passare all'Inter. Secondo me, per Zlatan era l'ideale. Era andato all'Inter per scrivere la storia. Dopo Barcellona, sapevo che sarebbe dovuto andare a Milano, ma non all'Inter" rivela il procuratore. Raiola aggiunge altri particolari su un successivo trasferimento di Ibra, dal Milan al Psg: "Non voleva lasciare Milano. Sapeva che avevo ragione, a volte si infastidisce quando ho ragione. Non gli piaceva Parigi? Non gli piaceva neanche l’idea di andare all’Inter all’inizio. Penso che si sia irritato perché avevo ragione. Alla fine fa quello che vuole. Non c’è animale al mondo, elefante o arma o bombe che possano fargli fare cose che non vuole, neanche io. Periodo al Barcellona? Fantastico per me, per lui era molto brutto".