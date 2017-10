Mercato "Borriello ha rifiutato 10 mln da un club cinese quando era al Cagliari"

L’addio di Marco Borriello al Cagliari in estate non è stato certo tranquillo con il presidente dei rossoblù che aveva accusato la punta di aver lasciato la Sardegna per guadagnare più soldi. A distanza di qualche settimana in difesa dell’attaccante interviene l’ex ds dei sardi, Stefano Capozucca. “Marco è un ragazzo che conosco da tanti anni. Posso dire con grande serenità e lealtà che non è andato via da Cagliari per soldi. Ha rifiutato un contratto di due anni in Cina da cinque milioni netti a stagione quando c’ero io. Quando gli mancano gli stimoli ha bisogno di cambiare. Un Borriello demotivato non sarebbe stato utile alla causa del Cagliari” ha dichiarato il dirigente a TuttoMercatoWeb. Discorso definitivamente chiuso?