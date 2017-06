Zenit, Mancini pensa a Balotelli

Il destino di Balotelli e Roberto Mancini è sempre legato a doppio filo: l'allenatore che ha lanciato SuperMario in prima squadra ai tempi dell'Inter e poi ha voluto - con esiti non del tutto positivi - anche al Manchester City, ora sta pensando di portarlo anche in Russia, allo Zenit San Pietroburgo di cui è appena diventato allenatore.



L'indiscrezione è stata lanciata dal The Sun e segue quelle che vogliono pure Marsiglia (nonostante la smentita di Garcia) e Borussia Dortmund (sentendo il procuratore Raiola) interessate all'attaccante italiano, in scadenza di contratto con il Nizza. Per Balotelli l'occasione di ritrovare uno dei tecnici che ha più amato, per Mancini la possibilità di un colpo a costo zero di cartellino.