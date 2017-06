Verratti: "Ligue 1 in crescita, è un campionato sempre più difficile"

Dopo la netta sconfitta con il Montpellier, dove i parigini hanno perso terreno da Nizza e Monaco, Verratti ha parlato. Il giocatore italiano, in una lettera aperta a Goal, è intervenuto facendo notare come la Ligue 1 e il movimento francese in generale siano in crescita. "Il campionato si è evoluto nella giusta direzione negli ultimi anni. Non lo conoscevo molto quando sono arrivato, conoscevo solamente il Lione perchè aveva grandi giocatori. Ho guardato partite di volta in volta e ho imparato col tempo a conoscere le altre squadre. Vi posso dire che si tratta di un campionato molto difficile. se non scendi in campo concentrato, puoi perdere contro chiunque".



L'ex-Pescara ha poi espresso il suo apprezzamento per i progressi del calcio in terra d'Oltralpe. "I club sono organizzati sempre meglio. Gli stadi, grazie anche ad Euro2016, sono di altissima qualità. Anche quando giochiamo fuori casa gli impianti sono sempre pieni, è una cosa molto importante per l'immagine del campionato. Ci sono investitori importanti sia a Marsiglia che a Lilla".



Infine, il centrocampista del Psg ha parlato anche dei giocatori più significativi della Ligue 1. "Mi piace molto Lassana Diarra, anche se gioca in una squadra rivale. Mi impressionarono anche Thauvin ai tempi del Bastia e James Rodriguez ai tempi del Monaco. Il prossimo passo per la Ligue 1 dovrà essere di mantenere questo tipo di giocatori e credo che molti club siano in grado di farlo già a partire da adesso."