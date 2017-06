Verratti, il Psg rilancia a 8 milioni l'anno: ma lui ha già deciso...

Muro contro Muro. O meglio Verratti contro il Paris Saint Germain. Il centrocampista abruzzese non ha alcuna intenzione di tornare a Parigi, messaggio fatto recapitare dall'agente Di Campli al direttore sportivo del Psg e pensiero più volte ribadito da Ibiza, dove in questi giorni il giocatore si trova in vacanza e da dove attende novità sul suo futuro lontano dal club di Al Khelaifi.

E' proprio il munifico proprietario catariota l'ostacolo principale da superare, visto che considera Verratti "Incedibile", nonostante l'offerta monstre del Barcellona, quasi 100 milioni di euro al Psg e 7 al giocatore. Ma il presidente non molla e per convincere il suo gioiello a restare, proporrebbe un consistente aumento dell'ingaggio attuale, portandolo a circa 8 milioni di euro, inclusi i bonus, e punterebbe deciso su Belotti, come riportato ieri dal sito dell'Equipe, in attesa di capire se ci sono margini per tentare l'assalto a Cristiano Ronaldo.

Già L'Equipe, che nell'edizione di oggi apre con "Verratti spaventa Parigi", concetto ribadito dai catalani Sport, "Verratti s'impunta", e Mundo Deportivo, che riporta un eloquente "Non torno a Parigi": parole al miele per i tifosi del Barcellona per quelli rivali del Psg. Perchè l'ex centrocampista del Pescara, dopo 5 anni all'ombra della Tour Eiffel e 15 titoli vinti, tra campionato, coppa di Francia, coppa di Lega francese e supercoppa francese, ha un sogno ben preciso: primeggiare anche in Europa, giocando al fianco del suo grande idolo, Lionel Messi.