Verratti, braccio di ferro con il Psg

Tra Verratti e il Psg è in atto un braccio di ferro. Questa mattina è andato in scena a Milano l'incontro tra l'agente del giocatore, Donato Di Campli, e il ds dei parigini, Antero Henrique. Ebbene, fonti vicine al centrocampista parlano di un faccia a faccia non positivo. Il club francese vuole infatti il rinnovo del contratto (comunque in scadenza nel 2021) e non sembra avere intenzione di aprire a una cessione. Un portavoce della società a tal proposito avrebbe riferito a Marca: "Non bastano nè 80 nè 100 milioni: Verratti non è in vendita".



Dal canto suo lo stesso Verratti intende cambiare aria per una questione di stimoli e obiettivi e non per motivi economici. In sostanza riterrebbe concluso il suo percorso sotto la Tour Effeil. Il Barcellona sarebbe pronto a offrire 100 milioni di euro per arrivare al mediano, designato come l'erede di Iniesta. i prossimi giorni si preannunciano caldi perché nei fatti si sta già consumando la rottura tra il calciatore e i vicecampioni di Ligue 1.