Verratti ammonito per un retropassaggio: il regolamento dà ragione all'arbitro

Minuto 30 di Nantes-Psg: Marco Verratti riceve palla dal proprio portiere, la controlla col piede, poi si abbassa e la colpisce di testa per restituirgliela. L'arbitro corre, ferma il gioco e ammonisce il centrocampista italiano, tra l'incredulità generale. Nessuno capisce perché il direttore di gara abbia preso quella decisione: Trapp, tra l'altro, non aveva neppure raccolto il pallone con le mani. Dunque? Dunque ha ragione l'arbitro. Ecco cosa dice il regolamento.



"Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo" - si legge a pag. 95 del regolamento del gioco del calcio (versione italiana). Tra le diverse circostanze la regola 12, articolo 3, cita anche questa: "se usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche da calcio di punizione) al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio, ecc. con lo scopo di aggirare la Regola, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani".



Tutto molto semplice, dunque: Verratti ha aggirato la regola perché ha colpito il pallone con la testa ed è stato ammonito per comportamento antisportivo. Alla fine della partita anche Emery ha ammesso: "Non conoscevo il regolamento". È in buona compagnia...