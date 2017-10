Verratti: "Al Psg per il progetto, al Barça avrei preso di più"

Marco Verratti torna alla lunga e calda estate, diviso tra l'offerta del Barcellona e la conferma al Paris Saint Germain: "Chiarisco subito: non ho mai detto di voler lasciare Parigi mentre sui giornali leggevo ogni giorno cose mai dette - le parole a L'Equipe - ma è vero che per la prima volta in cinque anni mi sono chiesto se era giusto che restassi ancora qui. L'anno scorso ci avevano chiesto di vincere tutto ma la realtà è che c'erano squadre molto più forti di noi".



L'azzurro ha spiegato cosa lo ha convinto: "Ho ricevuto rassicurazioni dalla dirigenza sulle ambizioni del club, vincere qui è diverso che altrove. Sono rimasto per il progetto e non per i soldi". "Conoscevo Raiola perché è l'agente di Ibrahimovic, me l'ha consigliato Zlatan - così il centrocampista sul cambio estivo di procuratore -. Gli ho solo chiesto di non farmi finire più sui giornali. Di Campli era come un padre per me ma sono successe molte cose che non ho apprezzato, spero col tempo di ricucire con lui".



Verratti approfondisce il discorso: "C'erano squadre disposte a offrire 100 milioni di euro per il mio cartellino, se fossi andato via avrei guadagnato di più. È lo stesso discorso di Neymar o Mbappé: fossero andati al Manchester City o al Real Madrid, oggi avrebbero un ingaggio più alto". Ma grandi investimenti non vuol dire sempre vittorie: "Ho sentito persone lamentarsi dopo un 4-0, non possiamo sempre segnare cinque gol a tutti. Non è che se il Psg ha investito 400 milioni di euro e gli avversari 10, deve finire 40-0 per noi...".