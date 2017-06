Vanden Borre si ritira a 29 anni: "Non ho più stimoli"

Gli allenatori lo ripetono come un mantra: il calcio è fatto di stimoli. E se un atleta sente di non averne più? Meglio il ritiro.



Questo il ragionamento alla base della scelta di Anthony Vanden Borre, resa ancora più singolare dall'età dell'ormai ex giocatore: 29 anni. L'esterno destro belga di proprietà dell'Anderlecht, un passato anche alla Fiorentina (2007-08, 5 presenze e zero gol) e al Genoa (2008-09, 37 presenze e zero gol), a luglio aveva firmato in prestito con il Montpellier.



Con la squadra francese, Vanden Borre ha messo insieme 10 presenze senza lasciare un segno prima della decisione di lasciare il calcio: se la testa non comanda le gambe, meglio salutare campi e professionismo.