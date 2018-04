Tours, il 19enne Thomas Rodriguez morto nel sonno

Il calcio francese sconvolto dalla notizia della morte di Thomas Rodriguez. Il 19enne del Tours, società di Ligue 2, è stato trovato privo di vita nel suo letto presso il centro di formazione del club che ha dato la triste notizia sul proprio sito ufficiale.



Il decesso del giovane è avvenuto nel sonno nella notte tra giovedì e venerdì per cause ancora da accertare: il dramma richiama subito alla mente quanto accaduto a Davide Astori. Rodriguez militava nelle giovanili ma, come riporta l'Equipe, aveva già giocato diverse volte nella squadra riserve.



La Lega ha rinviato il match tra il Tours e il Valenciennes in programma questa sera e prima dei match di Ligue 1 e Ligue 2 del weekend verrà osservato un minuto di silenzio.