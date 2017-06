Tolisso, l'infortunio preoccupa: anche la Juve incrocia le dita

Destano non poca preoccupazione le condizioni di uno degli obiettivi principali del mercato estivo della Juve, Corentin Tolisso. Il centrocampista francese, colpito da un duro fallo di Pavlovic, è uscito dal campo con le mani al volto nel finale del match tra Angers e Lione, vinto dalla squadra di Genesio per 2-1.

Se le immagini del giocatore dolorante avevano fatto pensare al peggio, sembrano rassicuranti invece le parole del tecnico dell’OL, Bruno Genesio, che interpellato in merito all’infortunio di Tolisso al termine del match con i bianconeri ha annunciato che dovrebbero essere escluse fratture per il perno del centrocampo della squadra francese.

Qualche minuto più avanti arriva anche il commento del club via Twitter: “Nessuna informazione precisa sull’infortunio di C. Tolisso che ha lasciato lo stadio zoppicando - si legge - Incrociamo le dita perché sia sui suoi piedi”. Per ulteriori sviluppi bisognerà attendere la giornata di domani, intanto anche la Juventus incrocia le dita...