Tianjin Quanjian, Cannavaro rifiutò Falcao

Radamel Falcao viaggia a ritmi impressionanti, 23 gol in 29 partite stagionali, ed è uno dei segreti del Monaco capolista in Ligue 1 e con ancora la speranza di ribaltare la sconfitta di Manchester contro il City in Champions League. Ma la seconda vita calcistica dell'attaccante colombiano poteva avere un altro destino se solo si fosse concretizzato il suo trasferimento in Cina, al Tianjin Quanjian.



Il club allenato da Fabio Cannavaro da tempo è alla ricerca di una prima punta ma sinora le offerte per Diego Costa, Kalinic e Bacca sono state rispedite al mittente dai giocatori, eppure Falcao aveva detto sì. E allora perché l'affare è saltato? Lo spiega direttamente il proprietario del club cinese, Shu Yuhui: "Qualche tempo fa, il suo agente, Jorge Mendes, è venuto a Dafeng per conoscerci. Era tutto fatto per il trasferimento di Falcao ma l'affare saltò all'ultimo per il volere di Cannavaro. Lui disse che il giocatore non era adatto allo stile di gioco della squadra, per questo mi scuso con Jorge".



Una clamorosa bocciatura di cui, forse, ora l'ex capitano azzurro si pente. Yuhui comunque promette acquisti top: "In estate teoricamente non avremo limiti di acquisto, il problema è che è capitato che fossero i giocatori a rifiutarsi di venire qui, come nel caso di Diego Costa. Però faremo di tutto per portare qui un attaccante importante, del livello della punta del Chelsea".