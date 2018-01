Thiago Silva: "Psg, Pastore vuole andar via". E lui nega tutto

Altro che prigione dorata. Il tema, al, è un altro: le vittorie in serie non bastano a placare la tensione nello spogliatoio e dopo le voci su un possibile ennesimo scontro tra Cavani e Neymar, ecco l'attacco di Javier Pastore a Thiago Silva. "La differenza tra Cavani e Pastore (puniti per il ritardo al rientro dalle vacanze con la mancata convocazione per la partita contro l'Amiens, n.d.r.) è che Javier- aveva rivelato l'ex milanista -, ma non ha trovato l'accordo". Su Instagram è arrivata la smentita del Flaco.- ha scritto l'argentino su Instagram -. E non ho mai fatto pressione a nessuno. Non è il mio stile. Lui non è a conoscenza del problema che ho avuto e che mi ha fatto arrivare in ritardo. Ripeto: il mio ultimo sogno è quello di partire. Sono sempre stato leale. Non è vero che voglio andarmene, vorrei restare qui fino alla fine della mia carriera".Javier, dunque, giura ancora fedeltà al Psg. L'è spettatrice interessata della situazione, anche se difficilmente potrà permettersi in questa sessione di mercato un giocatore dal costo elevato come Pastore.