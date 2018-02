Thiago Silva: "Payet ha detto all'arbitro che avrebbe fatto male a Neymar"

Psg-Marsiglia non è finita in campo. Il 3-0 della capolista nel Classique ha lasciato degli strascichi dopo l'infortunio di Neymar, che resta a rischio per la sfida di mercoledì nei quarti di Coppa di Francia contro gli stessi avversari, ma soprattutto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Real Madrid in programma martedì 6 marzo. L'ex milanista Thiago Silva ha lanciato un'accusa pesantissima: "È un peccato che alla fine abbiamo perso un giocatore molto importante per noi, è un peccato che Payet abbia detto, davanti all'arbitro, che voleva fargli male. Questo non è calcio".



L'ex giocatore del West Ham non ha voluto commentare le dichiarazioni di Thiago Silva, ma si è limitato a sbottare: "Se parlo, mi squalificano". Secondo quanto riportato dal network RMC Payet avrebbe detto all'arbitro Bastien: "Dì a Neymar di darsi una calmata o ci prenderemo cura di lui...". Chi non ha reagito bene alle accuse di Thiago Silva è stato Jordan Amavi: "Noi giochiamo normalmente - ha spiegato -, è Neymar che cerca il fallo. Quello che vedo sul campo è questo: Neymar aspetta il pressing, poi lascia lì la palla all’ultimo momento. Dunque, cosa si aspetta? Penso che se la cerchi un po’… Tutti sanno che ha del talento, ma si butta un po’ facilmente".