Thiago Silva, niente Milan: "Al Psg anche dopo il 2020"

I tifosi del Milan posso mettersi l'anima in pace: Thiago Silva non vestirà più la maglia rossonera. Il difensore brasiliano spegne infatti ogni ipotesi di ritorno a Milanello: "A Parigi ho tutto, la fiducia da parte del presidente, dello staff e di tutti i compagni. L'ambizione è sempre la stessa, tutte le grandi squadre passano attraverso momenti come questo".



L'ex rossonero, nell'intervista a BeInSport, fa poi una dichiarazione forte: "Ho trascorso tre anni sia Milano che alla Fluminense, mentre al Paris Saint-Germain è già la mia quinta stagione. Sono molto felice: è la miglior squadra in cui ho giocato. Sono il capitano ed è fantastico".



Il futuro sembra dunque abbastanza deciso: "Spero di rimanere a Parigi anche più a lungo rispetto alla scadenza del mio contratto, perché non ho intenzione di smettere di giocare nel 2020".