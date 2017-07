Supercoppa di Francia, Monaco-Psg su Premium Sport

Sabato 29 luglio 2017, su Premium Sport 2 HD sarà trasmessa in diretta, in esclusiva assoluta e in alta definizione alle ore 21.00 la Supercoppa di Francia tra Monaco e Paris Saint Germain.



Teatro della quarantunesima edizione del Trophée des Champions sarà lo “Stade Ibn Batouta” di Tangeri (Marocco). Le due squadre protagoniste della scorsa Ligue 1 si incontreranno nuovamente nella prima sfida ufficiale della stagione. In campionato ha trionfato il Monaco del baby fenomeno Mbappè, mentre il PSG trascinato da Cavani si è preso la rivincita in Coupe de la Ligue. I monegaschi hanno conquistato la Supercoppa quattro volte, mentre sei sono le vittorie dei parigini.



La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Santi.