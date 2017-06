Sebastiani: "Prima o poi Verratti vestirà la maglia della Juve"

Marco Verratti e l'Italia, intesa come serie A, un rapporto che - prima o poi - è destinato ad avverarsi. Ne è convinto Daniele Sebastiani, presidente del Pescara che ha lanciato il centrocampista nel calcio che conta: "Conosco bene Marco, ci sentiamo ancora - le parole a Tuttosport - è un italiano vero e credo che pensi a un ritorno nel campionato italiano, prima o poi". E, sempre secondo Sebastiani, la squadra designata ad accogliere Verratti sarebbe solo una: "La Juventus, se lo conosco un po' ci andrebbe di corsa. Ma attenzione, il Psg non cede i campioni".



Poi, un retroscena del 2012 quando l'azzurro fu ceduto al Psg prima di essere stato vicinissimo ai bianconeri: "Era un po' deluso per la mancata cessione alla Juve, anche perché era la squadra per cui tifava da bambino. L'affare saltò per problemi di contropartite tecniche, alla fine fu contento di andare a Parigi perché aveva capito che la sua vita sarebbe cambiata". Infine, un paragone pesante: "Vale Pogba a livello tecnico".