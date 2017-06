Roma, Monchi: "Non ho ancora deciso"

Il prematuro addio dal Siviglia sembrava spalancare le porte per un veloce accordo con la Roma ma la realtà è che Monchi non ha ancora firmato né deciso nulla. E' stato lo stesso ds a confermarlo: "Ho alcune proposte, tra cui quella dei giallorossi, ma non ho ancora preso una decisione al 100%. Non voglio essere precipitoso, dove andrò devo sapere che credono in me".



Eppure, secondo l'Equipe, potrebbe essere una tattica: Monchi starebbe aspettando un'offerta dal Paris Saint Germain con Emery, nonostante rischi la mancata riconferma, che preme con Al-Khelaifi per ritrovare il vecchio dirigente conosciuto al Siviglia.