Roma, Garcia: "Ho preso meno soldi del dovuto"

Rudi Garcia è appena approdato sulla panchina del Marsiglia, ma non dimentica la Roma. Anche se, a dire il vero, non regala parole generose al suo ex club: "Avrebbero potuto comportarsi con più eleganza. Il mio primo obiettivo in estate era di svincolarmi dalla Roma per avere le mani libere: ho avuto molte proposte".



Il racconto del francese all'Equipe: "I dirigenti giallorossi speravano che mi arrivasse un'offerta da un grosso club che pagasse altrettanto che loro per darmi una bella stretta di mano e niente buonuscita. Non ne facevo una questione di soldi, ma quando hai firmato un contratto, è normale rispettarlo. Alla fine me ne sono andato con meno del 50% di quello che mi dovevano, ma almeno me ne sono andato".



Parole pesanti anche sull'imposizione di preparatori atletici esterni, nell'estate 2015: "Fu un errore e oggi non si ripeterebbe: meglio separarsi, perché si guadagna tempo lavorando con persone competenti e di fiducia". Resta l'affetto per i tifosi: "Sono stati eccezionali".