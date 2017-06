Rivoluzione Psg, Al Khelaifi: "Cambieremo molte cose"

Il pesante ko contro il Nizza che ha di fatto praticamnte consegnato la Ligue 1 al Monaco avrà conseguenze pesanti in casa Psg, soprattutto per il tenico Emery. Le parole del presidente Al Khelaifi dopo la sconfitta dell'Allianz Riviera lasciano pochi dubbi: "Abbiamo bisogno di cambiare molte cose", ha detto annunciando di fatto una rivoluzione.

L'ex tecnico del Siviglia era stato confermato dopo il tracollo in Champions con il Barcellona, ma le due coppe nazionali non bastano alla proprietà e la mancata conquista del titolo segnerà il suo futuro sulla panchina dei parigini. "Il titolo non è impossibile, ma molto difficile", ha detto Al Khelaifi, che stimolato dai giuornalisti che gli chiedevano delle espulsioni di Motta e Di Maria nel finale, ha attaccato la classe arbitrale d'Oltralpe: "Gli arbitraggi in Francia sono un incubo, se vogliamo fare crescere la Ligue 1 dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista".

A questo punto l'addio di Emery sembra, come detto, inevitabile: il tecnico spagnolo potrebbe così prendere il posto di Spalletti alla Roma, dove ritroverebbe anche l'amico Monchi

Augustin, ma cosa fai?

Dopo la bella vittoria del suo Nizza contro il Psg, Mario Balotelli ha postato su Instagram una foto della sua esultanza e poco dopo è arrivato, a sorpresa, il like di Jean Kevin Augustin, attaccante del Psg, che ha fatto scoppiare un vero e proprio caso social. Ovviamente i tifosi parigini, già furibondi per una sconfitta che segna la resa in campionato, l'hanno attaccato e coperto di insulti. In giornata è poi sparito il like ed è arrivata la spiegazione del giocatore, sempre a mezzo social: "Scusate, quel like sulla foto di Mario non è stata un'azione volontaria da parte mia. Se l'avessi fatto di proposito sarei proprio uno stupido".