Rennes, Gourcuff: "Van Basten, hai detto una str..."

Non è passato neppure un giorno dalla proposta rivoluzionaria di Van Basten per il calcio ("Via fuorigioco e ammonizioni, voglio espulsioni a tempo e la regola dei 5 falli") che arrivano già le prime reazioni. Quelle di Stephane Gourcuff non è delle più pacate: "E' la più grande str... che leggo da tempo. E’ una str... incommensurabile".



L'allenatore del Rennes, papà di Yohan (ex Milan, ora allenato proprio dal padre), ha spiegato così la sua posizione: "Sarebbe fare retromarcia, tornare indietro nel tempo quando c'erano i villaggi contro e finiva con i morti sul campo. Il fuorigioco è sinonimo di intelligenza, non ci sarebbe più spirito collettivo abolendolo. La regola del fuorigioco è fondamentale, se non si capisce questa cosa non si capisce il calcio".