Ranieri a Premium: "Domenech è sempre stato bizzarro..."

Claudio Ranieri, in Toscana per ritirare il premio di miglior allenatore europeo intitolato a Villanova, si è concesso ai microfoni di Premium Sport per parlare di Serie A, mercato e soprattutto della nuova esperienza che lo aspetta in Ligue 1 sulla panchina del Nantes: "Siamo a buon punto ma non è ancora ufficiale, non ho ancora firmato ma con il presidente siamo d'accordo. Le parole di Domenech? Io faccio il mio lavoro con passione, serietà e professionalità, quello che dicono gli altri non mi interessa, poi se lo dice Domenech lascia il tempo che trova... Lui è sempre stato uno bizzarro".

"Del Nantes mi ha convinto il progetto - ha proseguito Ranieri - C'è un'accademia molto forte, da cui sono venuti fuori giocatori come Desailly o Deschamps, ci sono molti giovani di qualità e il presidente ha tantissimo entusiasmo. Della squadra mi ha colpito che a metà stagione fossero ultimi e poi grazie al lavoro di Conceicao sono arrivati settimi, vuol dire che c'è la possibilità di fare un buon lavoro. Le altre squadre si stanno rafforzando molto, ma noi proveremo a fare il nostro campionato".

"Sono pieno di entusiasmo" assicura Ranieri, che poi tocca anche i temi relativi al nostro calcio: "Faccio l'in bocca al lupo sia a Spalletti sia a Di Francesco, ma la Juve sta ancora avanti. Auguro al Milan di tornare in alto e al Napoli di vincere lo scudetto perchè la sua gente se lo merita. Firenze e la Fiorentina sono nel mio cuore, ma non sono mai stato vicino a tornare: di Pioli posso pensare solo bene".