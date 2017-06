Raiola: "Balotelli? Ho la soluzione, gli taglio la lingua"

Mino Raiola scherza e al momento, forse, non può far altro. "Ho già trovato la soluzione, gli taglierò la lingua". Il riferimento, ovviamente, è a Mario Balotelli, uno dei tanti giocatori assistiti dall'agente, di sicuro quello che gli dà più problemi durante l'anno, salvo poi rifarsi con i suoi contratti e trasferimenti milionari.



"Per giocare a calcio - dice Raiola a RMC - non hai bisogno di una lingua, quindi abbiamo intenzione di tagliargliela". Mario ha usato male la sua lingua la settimana scorsa, durante Lorient-Nizza, rischiando di mettere nei guai la sua squadra. Un insulto di troppo all'arbitro e ha lasciato i rossoneri in dieci per gran parte del secondo tempo. La vittoria, per sua fortuna, è arrivata lo stesso.



"Seriamente - dice Raiola - Mario sa che fatto un grosso errore. Non ha scuse, è qualcosa che sa che deve migliorare, è triste per sé e per la squadra". Occhio, però, perché la tristezza va mandata via. Il suo compagno di squadra Eysseric lo disse chiaramente: "Si isola, è un peccato". Sorridi Mario, ma occhio a non mostrare la lingua...