Psg, Zamparini: "Se volete mi riprendo Pastore"

Non molto tempo fa, Maurizio Zamparini aveva inserito Javier Pastore nel suo Palermo ideale di sempre, e oggi conferma nuovamente la sua ammirazione per il Flaco: "Questo è un fuoriclasse del calcio europeo, non so se il pubblico se ne sia accorto. Stiamo parlando di un calciatore al livello di Dybala, Messi o Neymar. Per me, era come un violinista che suona meravigliosamente sconvolgendoti" le parole all'Equipe.



Il presidente rosanero prende spunto dalla difficile situazione di Pastore al Psg per tornare su un nervo scoperto, gli allenatori: "Spesso non capiscono con che calciatori hanno a che fare - le parole a l'Equipe - . Per motivi tattici limitano le loro potenzialità tecniche. Campioni come Javier non possono essere costretti a coprire o messi in gabbie tattiche: è nato per creare calcio".



Infine, la provocazione: "Se a Parigi non lo vogliono più, lo riprendo volentieri... Ma la realtà è che non ho i soldi per pagarlo!".